Snake vs Worms è un gioco .io in cui cerchi di diventare il serpente più grande in un'arena multiplayer mangiando pizza, hamburger, cioccolata e molti altri snack e bevande. Inizierai come un piccolo serpente strisciante e dovrai mangiare tutto ciò che puoi evitando di essere mangiato anche tu. Divora tutto, compresi gli avanzi dei serpenti degli altri giocatori, per diventare il più grande! Muori se sbatti la testa contro un altro serpente, quindi assicurati di non toccare mai un altro serpente con la testa: prova invece a farti colpire da lui. Puoi usare una spinta per muoverti rapidamente davanti ad altri serpenti per farlo. Non dimenticare di visitare le pagine del Negozio o della Ruota della fortuna dove potrai sbloccare tante fantastiche skin di serpenti e sfondi e persino crearne di tue! Sentiti libero di utilizzare l'opzione "inizia in grande" se vuoi saltare la fase neonatale. Hai l'appetito necessario per raggiungere la vetta della classifica in Snake vs Worms? Sposta: sposta il cursore, WASD o i tasti freccia Accelera: clic con il pulsante sinistro del mouse, barra spaziatrice o Shift Snake vs Worms è stato creato da CrioDev. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Javelin Fighting e Snake.is MLG Edition. Puoi giocare a Snake vs Worms gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Snake vs Worms sul tuo computer.

Sito web:poki.com

