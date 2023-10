Killer Snake è un gioco in cui impari come affrontare diversi tipi di serpenti. È stato creato da Swipe Fighters. Cerca di sopravvivere nel maggior numero di paesi possibile ed estrai il veleno da molte specie diverse in questo emozionante gioco d'avventura! Non farti mordere mentre estrai il veleno. Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse, puntalo verso la testa del serpente e rilascialo appena prima che il serpente ti attacchi. Killer Snake è creato da Gamerce, il team dietro Swipe Fighter Heroes, SoulSpark, Jumping Jaxx e Time Quiz. Hanno sede in Danimarca.

Sito web:poki.com

