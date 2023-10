SoulSpark è un mix di battaglie di carte e generi di avventure di gioco di ruolo in cui guidi una squadra di eroi fantasy e un mazzo di carte espandibile. Hai cavalieri, ranger, maghi e molte altre creazioni fantasy dalla tua parte e molte altre scelte di carte per aiutarti come incantesimi, pozioni, armi e difese. Ricordati di concederti il ​​tempo per creare la tua strategia di gioco e non sprecare mai il tuo mana! Riuscirai a finire la storia e salvare il mondo dalla corruzione? Usa le tue carte con saggezza, fai attenzione alla barra della salute e del mana e distruggi le carte del tuo avversario. Navigazione/Usa: pulsante sinistro del mouseSoulSpark è creato da Gamerce. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Swipe Fighter Heroes, Jumping Jaxx, Killer Snake e Time Quiz su Poki.

