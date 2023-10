Solitaire Golf è un gioco di solitario in cui cerchi di vincere quanti più round possibile secondo le regole uno più alto, uno più basso. Il tuo obiettivo è giocare le carte che sono esattamente un numero più alto o più basso in valore della carta scoperta che si trova nell'angolo in basso a destra. Inoltre, puoi anche provare ad aumentare i numeri nella linea dei rifiuti seguendo lo stesso principio. Questo gioco solitario non ha eguali! Riesci a sbarazzarti di tutte le carte? Gioca a carte: pulsante sinistro del mouse Solitaire Golf è stato creato da DrMop. Dai un'occhiata agli altri suoi giochi Wordy Pop e Monster Mash su Poki!

