Tri Peaks è un gioco di carte che offre un'esperienza di solitario unica con un unico mazzo. Il tuo obiettivo è eliminare i tre picchi costituiti da carte chiuse. Trasferisci tutte le carte giocate dal tavolo alla pila dei rifiuti in ordine cronologico e scopri tutte le carte sulle punte. Le carte scoperte diventeranno giocabili e il tuo obiettivo è distruggere i tre picchi. Non dimenticare di spendere le tue monete su splendidi sfondi per tavoli. Vai avanti e dai una prova o una sbirciatina a Tri Peaks! Usa il cursore per scegliere una carta e usa il pulsante sinistro del mouse per giocarci. Tri Peaks è creato da DrMop, uno sviluppatore di giochi con sede nel Regno Unito che ha molti giochi divertenti e giochi stimolanti su Poki come Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience e Solitaire Golf!

Sito web:poki.com

