Wordsmith è un gioco da tavolo in cui crei parole posizionando le lettere una accanto all'altra. La premessa è abbastanza semplice: più lunga è la parola che crei, più punti guadagnerai. Puoi spendere i punti che hai guadagnato per avanzare ulteriormente nel gioco e sbloccare vari tipi di potenziamenti e miglioramenti come lettere/parole doppie e triple. Inoltre, ci sono diverse lingue tra cui scegliere come inglese, spagnolo, francese e portoghese. Vai avanti e prova a formare la parola più lunga possibile! Fai clic sulle lettere per formare le parole. Seleziona: pulsante sinistro del mouseWordsmith è stato creato da DrMop. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Monster Mash, Wordy Pop, Australian Patience e Solitaire Golf su Poki

