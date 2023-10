Spelling Bee è un gioco di parole molto popolare negli Stati Uniti. Le regole dello Spelling Bee sono abbastanza semplici. Trova quante più parole possibili in un insieme di 7 lettere. Ogni giorno ti vengono fornite nuove 7 lettere: 6 semplici e una obbligatoria. È necessario fare clic sulle lettere sullo schermo o sulla tastiera per formare parole da esse con una lunghezza di 4 lettere. In questo caso, puoi utilizzare un numero qualsiasi di lettere un numero qualsiasi di volte, ma ogni parola deve contenere una lettera centrale. Più parole, più punti ottieni. Vedi sotto per regole più dettagliate.

Sito web:spellingbeegame.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Spell Bee. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.