Ogni ipotesi deve essere una parola. Semantle ti dirà quanto pensa che la tua parola sia semanticamente simile alla parola segreta. A differenza di quell'altro gioco di parole, non è una questione di ortografia; riguarda il significato. Il valore di somiglianza proviene da Word2vec. La somiglianza più alta possibile è 100 (indica che le parole sono identiche e hai vinto). Il più basso in teoria è -100, ma in pratica è intorno a -34. Per "semanticamente simile" intendo più o meno "usato nel contesto di parole simili, in un database di articoli di notizie". Le parole segrete possono essere qualsiasi parte del discorso, ma saranno sempre singole parole. Si è tentati di pensare solo ai nomi, poiché è così che funzionano i normali giochi semantici di indovinare le parole. Non farti prendere nella trappola! Poiché il nostro set di dati Word2vec contiene alcuni nomi propri, le ipotesi fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Ma ho rimosso tutte le parole tranne quelle minuscole dal set di parole segrete, e se la tua parola corrisponde alla parola segreta, ma per maiuscole e minuscole, vinci comunque. Quindi, se vuoi sapere se la parola è più simile a "bello" o "bello", puoi chiedere di entrambi. L'indicatore "Avvicinarsi" ti dice quanto sei vicino: se la tua parola è una delle 1.000 parole normali più vicine alla parola di destinazione, verrà assegnato il grado (1.000 è la parola di destinazione stessa). Se la tua parola non è una delle 1000 più vicine, sei "freddo". (Con parole "normali", intendo parole senza maiuscolo che appaiono in un elenco di parole inglesi molto ampio; ci sono molte parole in maiuscolo, con errori di ortografia o oscure che potrebbero essere vicine ma che non otterranno una classifica. Quelle ottengono contrassegnato con "????"). Avrai bisogno di più di sei ipotesi. Probabilmente avrai bisogno di decine di ipotesi. C'è una nuova parola ogni giorno, dove una giornata inizia a mezzanotte UTC o alle 19:00 ora locale.

Sito web:semantle.com

