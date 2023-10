Amazing Word Fresh è un puzzle game in cui trascini le linee sulle lettere per formare parole. È simile a giochi come Scrabble e Boggle, ma dà anche una svolta al genere con tessere e poteri unici. Quando indovinerai la parola corretta, le tessere scompariranno dal tabellone e nuove lettere casuali cadranno nell'immagine. Presta attenzione ai punti di ciascuna lettera e cerca di massimizzare il tuo punteggio pianificando le parole giuste. Quindi le parole più lunghe non significano necessariamente un punteggio migliore! Esistono due modalità di gioco in modo da poter sfidare te stesso o giocare in modo più rilassato. Assicurati di mescolare il tabellone quando sei a corto di idee. Vai avanti e provalo adesso: Amazing Word Fresh è il modo migliore per esercitarti e migliorare il tuo vocabolario! Trascina sulle lettere Amazing Word Fresh è creato da Amazing Hedgehog. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Amazing Word Fresh gratuitamente su Poki. Amazing Word Fresh è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

