Amazing Bubble Breaker è un gioco di abbinamento in cui elimini le bolle dallo schermo mettendo tre o più bolle dello stesso colore una accanto all'altra. Esistono tre modalità di gioco: Facile, Media e Difficile se vuoi mettere alla prova le tue abilità. Scegli tra diversi temi con bolle colorate per la tua schermata di gioco e goditi due fantastici sfondi e meravigliose animazioni. Ci sono statistiche di gioco se vuoi avere un'idea del tuo stile di gioco. Se sei bloccato, puoi sempre utilizzare suggerimenti e potenziamenti! Non dimenticare di condividere Amazing Bubble Breaker con i tuoi amici in modo da poter confrontare i tuoi punteggi! Tocca per sparare a una bolla. Se riesci a ottenere tre o più bolle dello stesso colore, puoi farle scoppiare tutte.Amazing Bubble Breaker è stato creato da Amazing Hedgehog. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect e Amazing Dominoes. Puoi giocare a Amazing Bubble Breaker gratuitamente su Poki. Amazing Bubble Breaker è giocabile sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Amazing Bubble Breaker. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.