Amazing Solitaire è un gioco di riflessione in cui impila tutte le carte nel mazzo in ordine ascendente o discendente. Allena la tua mente giocando a solitari che richiedono abilità, strategia e pazienza per vincere. Oltre all'esperienza del solitario, puoi usufruire di funzionalità come rimescolare le carte, contare le tue mosse e controllare le tue statistiche generali per vedere le tue abitudini di gioco e i tuoi risultati. Ci sono tre livelli di difficoltà e anche tre modalità di gioco, così potrai trovare il ritmo perfetto per te: un seme, due semi e quattro semi. Non dimenticare di sfruttare i suggerimenti e i potenziamenti annulla/ripeti! Non dimenticare di condividere Amazing Solitaire con i tuoi amici! Amazing Solitaire è stato creato da Amazing Hedgehog. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect e Amazing Dominoes. Puoi giocare a Amazing Solitaire gratuitamente su Poki. Amazing Solitaire è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

