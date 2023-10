Klondike Solitaire è un gioco di carte in cui l'obiettivo è impilare le carte nel mazzo in ordine ascendente o discendente. Assicurati di proseguire sempre con il colore opposto. Devi completare tutti i semi per vincere la partita: fiori, quadri, cuori e picche. Qual è il tuo punteggio più alto nel solitario Klondike? Condividi il gioco con i tuoi amici e confronta i tuoi punteggi per massimizzare il divertimento! Scegli e gioca a carte: trascina e rilascia la carta utilizzando il dito o il cursore Klondike Solitaire è creato da TapLabGames. Dai un'occhiata agli altri giochi puzzle su Poki: Sweet World e Mahjong Sweet Connection

