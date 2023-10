Amazing Sticky Hex è un puzzle game che dà una nuova svolta al genere degli abbinamenti. Questo è un puzzle esagonale che richiede di trovare la mossa giusta per risolvere l'intero puzzle. Devi trascinare e rilasciare una delle gemme colorate nella tessera chiave in modo che comprenda quante più tessere possibile. A volte è difficile capire quale tessera sia quella corretta, quindi sentiti libero di usare suggerimenti e potenziamenti ogni volta che sei bloccato. Usando un suggerimento puoi evidenziare la tessera che devi riempire con il colore appropriato. Meno mosse giochi per finire il livello, più stelle guadagnerai. Rigioca i livelli per ottenere tutte e 3 le stelle se non hai avuto successo la prima volta. Riuscirai a completare tutti i livelli di Amazing Sticky Hex con solo poche mosse? Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici in modo da poter confrontare i tuoi punteggi! Trascina e rilascia una delle gemme in una tessera in modo che comprenda quante più tessere possibile. Vinci se riesci a riempire tutte le tessere senza salti. Amazing Sticky Hex è stato creato da Amazing Hedgehog. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect e Amazing Dominoes. Puoi giocare a Amazing Sticky Hex gratuitamente su Poki. Amazing Sticky Hex è giocabile sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

