Amazing Bubble Connect è un puzzle game in cui trascini le linee sulle bolle per eliminarle e guadagnare punti. In questa rilassante esperienza rompicapo, devi collegare più bolle dello stesso colore trascinando il dito o il cursore su di esse. Collega quattro bolle in una forma quadrata per lanciare una bomba colorata, che distruggerà ogni punto dello stesso colore. Se colleghi quattro bolle orizzontalmente, lancerà una bomba di linea e cancellerà l'intera fila. Collegare cinque bolle ti garantisce una bolla jolly. Con il potenziamento Wildcard Bubble, puoi collegare due bolle di qualsiasi colore! Devi anche prestare attenzione alla bolla bomba, poiché ha un timer. Devi eliminare questa bolla prima che scada il tempo, altrimenti verrà dedotta dai tuoi punti. E non dimenticare di condividere Amazing Bubble Connect con i tuoi amici e scoprire chi di voi è il più veloce a ottenere il punteggio più alto! Devi collegare più bolle trascinando il cursore su di esse. Ogni connessione riuscita cancella le tessere e ti fa guadagnare punti.Amazing Bubble Connect è stato creato da Amazing Hedgehog. Gioca all'altro loro gioco su Poki: Amazing Word Fresh. Puoi giocare ad Amazing Bubble Connect gratuitamente su Poki. Amazing Bubble Connect è riproducibile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

