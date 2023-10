Bubble Shooter è un gioco arcade in cui fai scoppiare bolle colorate. Crea combinazioni di tre o più bolle dello stesso colore lanciando loro contro bolle identiche. Più bolle abbatti in un colpo, più punti ottieni. Se non riesci a raccogliere una combinazione, il campo di gioco scenderà di una riga. L'obiettivo principale del gioco è segnare il maggior numero possibile eliminando tutte le bolle! Utilizza una varietà di potenziamenti come bombe e aiutanti per la mira! Qual è la tua combo più lunga in Bubble Shooter? Usa il pulsante sinistro del mouse o tocca il dito per sparare una bolla. Punta verso una bolla identica per liberare il campo più velocemente! Bubble Shooter è creato da LAK Games. Gioca agli altri giochi di carte e arcade su Poki: Like a King, Panda: Bubble Shooter

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bubble Shooter. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.