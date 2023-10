Bubble Trouble è un gioco arcade sparabolle creato da Kresimir Cvitanovic. In questo gioco il tuo obiettivo è sparare alle bolle con il diavolo! Usa la tua pistola a spillo per far scoppiare tutte le bolle, da quelle più grandi a quelle più piccole. Ogni volta che fai scoppiare una bolla, questa diventerà più piccola ma verrà anche moltiplicata. Corri contro il tempo, raccogli tutte le trappole e i potenziamenti che puoi usare per essere il migliore in questo gioco. Hai quello che serve per essere il miglior sparabolle? Come si gioca: premi la barra spaziatrice per usare la tua pistola a spillo. Informazioni sul creatore: Bubble Trouble è stato creato da Kresimir Cvitanovic. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

