Bubbles 2 è il seguito del tuo classico scoppiabolle preferito. La posta in gioco è più alta in questo gioco, così come il divertimento che avrai! Corri contro il tempo cercando di sbarazzarti di tutte le bolle che vedi sullo schermo. Puoi farlo mirando a raggruppare almeno tre istanze delle bolle dello stesso colore. Non dimenticare che più bolle fai scoppiare contemporaneamente, più punti guadagnerai. Qual è il tuo punteggio più alto in Bubbles 2? Spara: pulsante sinistro del mouse Bubbles 2 è stato creato da CoolGames.

Sito web:poki.com

