Stupid Zombies è un gioco sparatutto puzzle di zombi sviluppato da MarketJS. In questo gioco combatterai contro gli zombi mirando correttamente con la tua pistola e sparando proiettili con rimbalzo. Lavora sulle tue angolazioni per ottenere il maggior numero di uccisioni di zombi con il minor numero di proiettili. Vai avanti e dimostra la potenza della tua mira! Tocca lo schermo per sparare Stupid Zombies è stato creato da MarketJS. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Power Badminton, Ludo Hero, math-trivia-lite e Super Girl Story

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Stupid Zombies. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.