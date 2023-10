Castle Fight With Friends è un gioco multiplayer che ti consente di combattere contro un avversario online in cui spari ai castelli e all'esercito degli altri. Di fronte al tuo castello c'è un cannone che oscilla costantemente tra il punto più a sinistra e quello più a destra dello schermo. Il tuo compito è sparare con il cannone al momento giusto in modo che colpisca le orde di nemici in arrivo. I soldati iniziano automaticamente ad attaccare il castello avversario non appena riescono ad attraversarlo, quindi fai del tuo meglio per fermarli prima che possano attraversare. Gioca online contro nemici veri o crea la tua stanza privata e invita i tuoi amici! Usa la barra spaziatrice o il clic sinistro del mouse per sparare una palla di cannone. Se utilizzi un dispositivo mobile, usa invece il dito per toccare lo schermo. Castle Fight With Friends è stato creato da MarketJS. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing Fighter Puoi giocare a Castle Fight With Friends gratuitamente su Poki.Castle Fight With Friends è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Castle Fight With Buddies. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.