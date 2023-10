8 Ball Pool With Buddies

8Ball Pool With Buddies è un gioco di sport creato da MarketJS. In questo gioco, il tuo obiettivo è mettere tutte le palline assegnate nelle buche su ciascun lato del tavolo da biliardo. Pieni e strisce vengono assegnati ai giocatori in base alla prima bilia imbucata dopo l'intervallo. Al giocatore che ha mandato in buca la palla viene assegnato quel tipo. Sali di livello e guadagna monete in pool per le tue vittorie. Gioca a biliardo contro altri giocatori o amici in partite 1 contro 1 o partecipa a tornei per vincere alla grande! Non dimenticare di dare un'occhiata al Pool Shop per le opzioni di personalizzazione! Tieni premuto e mira con il dito o il pulsante sinistro del mouse. Rilascia per sparare a una palla.8Ball Pool With Buddies è stato creato da MarketJS. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, , Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing Fighter

