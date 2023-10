Tactical Squad è un gioco di tiro creato da MarketJS. Sei un membro della squadra tattica e ti viene assegnato il compito di eliminare lo stickman bersaglio. Usa lo zoom del tuo cecchino per sorvegliare l'area. È necessario agire rapidamente ma anche con calma. Fai attenzione a non sparare a civili e bersagli innocenti mentre localizzi il bersaglio con il bastone. Guadagnerai soldi per eliminare il bersaglio corretto. Usa i soldi che hai guadagnato per acquistare fucili migliori. Puoi essere il miglior sicario del mondo? Obiettivo: trascina il cursore del mouse/il dito in giro. Spara: pulsante sinistro del mouse/tocca il pulsante rosso. Tactical Squad è stato creato da MarketJS. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Combattente per la storia e la digitazione

