Casual Chess è un gioco di carte creato da MarketJS. Goditi una classica partita a scacchi contro il computer. Esistono tre temi diversi, tre livelli di difficoltà e persino un sistema di suggerimenti per guidare le tue mosse. Usa ogni strumento che ti viene dato per superare in astuzia il tuo avversario. Scacco matto! Clicca o tocca un pezzo per selezionarlo. Quindi tocca una tessera vuota per spostare il pezzo selezionato. Casual Chess è creato da MarketJS. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Solitario classico, Ping Pong, Villaggio dei Sudoku, Squadra tattica, Sparabolle super, Spazzamine, Spazzamine, Piscina con 8 palline con amici, Piramidi di Mahjong, Sblocca, Power Badminton, Calcolatore del vero amore, L'impiccato , Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing Fighter

