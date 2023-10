Idle Money Tree è un gioco clicker inattivo in cui generi denaro agitando (o facendo clic) su un albero che fa crescere denaro! Risparmia abbastanza per acquistare aggiornamenti e aumentare i tuoi guadagni al secondo. Inoltre, più velocemente tocchi, più soldi puoi guadagnare. Tieni a mente queste due cose e inizia a guadagnare! Il gioco ti offrirà occasionalmente missioni e scelte e ogni opzione che sceglierai si tradurrà in un risultato diverso. Apri la pergamena a sinistra per completare la missione e ottenere il tuo premio. Continua a farlo finché non avrai abbastanza soldi per sbloccare il negozio speciale e il negozio di armi. Successivamente, puoi dare forma al resto della storia con le tue azioni e decisioni. In questo gioco, i soldi crescono sugli alberi! Vai avanti e mostraci se puoi essere il prossimo miliardario di fama mondiale! Tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse - Acquista l'aggiornamento Idle Money Tree è creato da MarketJS. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Sbloccalo, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing Fighter. Puoi giocare a Idle Money Tree gratuitamente su Poki. Idle Money Tree può essere giocato sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Idle Money Tree. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.