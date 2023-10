Stupid Zombies 2 è un puzzle game che ti permette di combattere contro orde di zombi sparandogli con il minor numero di proiettili possibile. I tuoi proiettili attraverseranno gli zombi e li colpiranno tutti lungo la strada. Anche i tuoi proiettili rimbalzano, quindi ti consigliamo di pensare fuori dagli schemi con i tuoi colpi e di essere creativo. Lavora sulle tue angolazioni per ottenere il maggior numero di uccisioni di zombi. Sei pronto a prendere due piccioni con una fava... o due zombi con una pistola... o qualcosa del genere...? (Mouse) Mira con il cursore e fai clic per sparare (Mobile) Mira tenendo premuto il dito e rilascia per sparare Stupid Zombies 2 è stato creato da MarketJS. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing Fighter. Puoi giocare a Stupid Zombies 2 gratuitamente su Poki. Stupid Zombies 2 è giocabile su il tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Stupid Zombies 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.