Castle Blocks è un gioco inattivo in cui puoi creare il castello dei tuoi sogni in molte diverse ambientazioni medievali e fantasy. Tutto quello che devi fare è creare una cornice vuota e iniziare a costruire i tuoi sogni sulla tela. Basta trascinare e rilasciare i blocchi sulla griglia e riposizionare gli oggetti fino ad ottenere l'immagine di un magnifico edificio che vale la pena ospitare molti imperi e dinastie. Puoi aggiungere elementi costitutivi ispirati a varie culture e civiltà diverse, in modo da poter realizzare progetti a tema o persino fondere insieme le culture! Assicurati di esplorare i diversi scenari di sfondo che puoi applicare. Puoi salvare il tuo castello come immagine una volta che sei soddisfatto della tua creazione. Non dimenticare di condividere Castle Block con i tuoi amici e mostrarvi a vicenda i castelli che avete creato. Costruisci: trascina e rilascia i blocchi sulla griglia e riposiziona gli oggetti. Castle Blocks è creato da MarketJS. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies , Piramidi di Mahjong, Sbloccalo, Power Badminton, Calcolatrice del vero amore, L'impiccato, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing Fighter Puoi giocare a Castle Blocks gratuitamente su Poki. Castle Blocks può essere giocato sul tuo computer e cellulare dispositivi come telefoni e tablet.

poki.com

