Monster Merge è una fusione casuale in cui unisci creature e sblocchi mostri nuovi e più forti che sono ancora più inquietanti. Il gioco ha uno stile artistico davvero carino che è a metà strada tra inquietante e carino. Basta trascinare e rilasciare mostri identici per fonderli e creare un mostro più forte. Ogni volta che scopri un nuovo tipo di mostro, sbloccherai una nuova parte del misterioso castello. Una volta esplorato tutto il castello, sbloccherai un nuovo mondo pieno di fate e un mondo completamente diverso con un'atmosfera diversa e più colorata! Il gioco ha altri segreti e mondi da esplorare. Non è necessario aspettare che Halloween diventi un po' inquietante. Riuscirai a sbloccare tutti i castelli e i mondi in questo avvincente gioco di fusione? Seleziona e muovi le creature: fai clic e trascina il pulsante sinistro del mouse o il dito. Monster Merge è stato creato da Jeff Ramos. Gioca all'altro gioco di fusione futuristico su Poki: Galactic Empire. Puoi giocare a Monster Merge gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Monster Merge sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

