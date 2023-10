Idle Startup Tycoon è un gioco inattivo in cui sviluppi le tue startup da zero. Recluta lavoratori, crea nuove imprese e migliora il tuo posto di lavoro per sviluppare una rete di magnati! Codifica un'idea di avvio in un fantastico spazio di coworking. Trasferiscilo sui server cloud. Quindi, passalo ai responsabili delle vendite per guadagnare denaro. Investi i tuoi soldi con saggezza e pianifica sempre in anticipo quale aggiornamento acquistare, in modo che il tuo flusso di cassa sia costante e costante. Inizia con un'app O2O per la consegna di cibo, quindi passa a un'azienda di giochi per dispositivi mobili, un'app di ridesharing, un'app di live streaming, un'impresa Internet of Things (IoT), infosec, droni, intelligenza artificiale (AI) e, naturalmente, uno spazio suborbitale. riavvio del turismo. Puoi persino assumere manager per continuare a guadagnare denaro senza dover fare clic o addirittura essere nel gioco. Vai avanti e mostraci se puoi essere il prossimo miliardario di fama mondiale! Pulsante sinistro del mouse: fai clic sugli aggiornamenti e sulle workstation per attivare le azioni Idle Startup Tycoon è creato da MarketJS. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Idle Mining Empire, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, Calcolatrice del vero amore, L'impiccato, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing Fighter

