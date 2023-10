Idle Gang è un gioco di simulazione 3D inattivo in cui governi il tuo impero di gang in una città vibrante. Molti imprenditori hanno difficoltà a minacciare i gangster e hanno bisogno delle tue capacità per proteggerli. Sconfiggi gli scagnozzi e ottieni il controllo di un territorio, quindi migliora tale territorio in diversi modi per aumentare i tuoi guadagni. Migliora i tuoi combattenti per diventare più forti, potenzia e automatizza gli edifici per guadagnare più soldi e fallo finché non diventi ricco! Non dimenticare di controllare i bonus e le sorprese in agguato dietro gli angoli, poiché possono darti aumenti di denaro e persino l'assistenza di giganteschi eroi sovrumani. Idle Gang racchiude giochi di gestione della città e di combattimento ricchi di azione in un pacchetto divertente. Condividilo con i tuoi amici per scoprire chi può costruire il più grande impero di bande. Fai clic su un edificio per aprire il menu degli aggiornamenti. Fare clic sul pulsante "Combatti" per iniziare il combattimento. Puoi prendere il controllo di un edificio dopo aver sconfitto tutti i tuoi rivali. Idle Gang è stato creato da NoPowerup, una società di sviluppo di giochi con sede in Vietnam. Gioca agli altri divertenti giochi clicker e gestionali inattivi su Poki: Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush! Puoi giocare a Idle Gang gratuitamente su Poki. Idle Gang per ora è giocabile solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Idle Gang. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.