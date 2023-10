RotateZ è un gioco di simulazione in cui aggiungi e ruoti tessere con motivi per rivelare varie immagini complete. Ogni livello ti mette di fronte a uno schema diverso e ci sono più di dozzine di livelli da completare con difficoltà diverse! Studia prima i motivi e gli angoli, quindi inizia a posizionare e ruotare le tessere. Puoi trascinare e rilasciare una tessera nello slot appropriato. Per ruotarlo, puoi fare clic o toccarlo una volta. Se la tua disposizione attuale è una corrispondenza, l'area di gioco verrà evidenziata. Questo indicherà se sei o meno sulla strada giusta. Quindi assicurati che l'intera tela sia evidenziata per completare il livello. Non dimenticare di condividere RotateZ con i tuoi amici e vedere chi può finire il gioco più velocemente! Trascina e rilascia una tessera nello slot appropriato. Tocca o fai clic per ruotarlo. RotateZ è stato creato da NoPowerup, una società di sviluppo di giochi con sede in Vietnam. Gioca agli altri divertenti giochi clicker e gestionali inattivi su Poki: SlashZ, FlowZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush! Puoi giocare a RotateZ gratuitamente su Poki. Per ora RotateZ è giocabile solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

