Idle Light City è un gioco gestionale creato da NoPowerup. Aiuta una città avvolta nell'oscurità a ritrovare la sua luce. Gestisci la fabbrica di lampadine e produci quante più lampadine possibile per illuminare la città. Inizia con un singolo edificio e continua a sbloccare nuovi edifici e ad illuminarli per guadagnare denaro. Massimizza i tuoi guadagni con potenziamenti, acquista potenziamenti, produci lampadine più velocemente ed espandi la città. Interagisci liberamente con il gioco ogni volta che hai tempo per velocizzare le produzioni di lampadine. Oppure lascia che la città funzioni da sola, mentre la guardi riacquistare lentamente la sua luce. Assicurati di interagire con i simpatici cittadini della città e diventa il loro salvatore. Hai il potere di illuminare un'intera città? Fai clic o tocca lo slot o l'edificio vuoto per selezionarlo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per posizionare l'unità nello slot. Inoltre, presta attenzione alle molteplici opzioni di costruzione nelle finestre pop-up che si aprono. Idle Light City è stata creata da NoPowerup. Gioca agli altri giochi inattivi su Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon, Idle Success, Idle Lumber Inc, ShootZ, Merge Battle e Traffic Rush!

Sito web:poki.com

