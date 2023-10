ShootZ è un gioco di tiro in 3D creato da No Power-up. Diventa un subdolo cecchino in un universo colorato e spara rapidamente a tutti i tuoi bersagli, un nemico dopo l'altro. Ma non lasciarti ingannare dal ritmo frenetico di ShootZ: la concentrazione e la mira attenta sono importanti quanto la quantità di proiettili che ti restano. I tuoi punti vengono calcolati in base all'efficienza delle tue abilità di cecchino. Assicurati di prestare attenzione agli scenari speciali in cui puoi eliminare due avversari in un colpo solo. Sei pronto per il gioco di tiro più avvincente dell'anno? Punta - (tieni premuto) il pulsante sinistro del mouse Spara - (rilascia) il pulsante sinistro del mouseShootZ è stato creato da creato da NoPowerup. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon e Traffic Rush!

