Idle Lumber Inc. è un gioco di simulazione gestionale creato da NoPowerup. In questo gioco puoi costruire il tuo impero del legname e diventare un magnate del legname! Inizia in piccolo gestendo una segheria e assumendo alcuni lavoratori. Puoi espandere la tua fabbrica aggiornando strumenti, dipendenti e manager. Raccogli alberi in modo sostenibile assumendo piantatori di alberi, acquista più terreni per coltivare foreste. Addestra i tuoi taglialegna a diventare lavoratori qualificati in modo che possano raccogliere i tronchi in modo ancora più efficiente. Esegui campagne di marketing per attirare nuovi clienti, elabora gli ordini in modo efficiente per ottenere il massimo profitto. Ci sono molte cose che puoi fare in Idle Lumber Inc. per costruire il più grande impero del legname. Vai avanti e tuffati nel gioco numero uno dei magnati del legname! Tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse su un pezzo di terra, oggetto o lavoratore per interagire con esso. Idle Lumber Inc. è stato creato da NoPowerup. Gioca agli altri avvincenti giochi su Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!

Sito web:poki.com

