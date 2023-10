Survival Builder è un gioco di simulazione inattivo in cui devi sopravvivere su un'isola deserta costruendo tutto da zero. Inizia con un semplice bambù primitivo e fatti strada fino alla casa più impeccabile che puoi immaginare. Recluta lavoratori e assegna compiti diversi, dalla produzione di mattoni, al taglio del legname, fino a compiti avanzati come la costruzione di case. Hai il controllo totale della gestione del processo per ottimizzare il flusso di lavoro della tua tribù e costruire le case nel modo più perfetto possibile. Accumula monete, ottieni delle ricompense e finisci di costruire le case di bambù in ogni round per sbloccare case di sopravvivenza più emozionanti con caratteristiche sorprendenti come un pozzo d'acqua, una piscina e così via! Quindi prendi i tuoi strumenti e unisciti al divertimento! Tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse su un pezzo di terra, oggetto o lavoratore per interagire con esso. Survival Builder è creato da NoPowerup, una società di sviluppo di giochi con sede in Vietnam. Gioca agli altri divertenti giochi clicker e gestionali inattivi su Poki: Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!

poki.com

