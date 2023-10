FlowZ è un gioco di simulazione di liquidi 3D in cui gestisci il flusso di sostanza fluida colorata organizzando la direzione dei tubi. I nostri personaggi Verde e Blu hanno sete e puoi aiutarli solo dando loro l'accesso al succo nutriente di cui hanno bisogno. Basta toccare o fare clic su un tubo per ruotarlo. Quindi ruota tutti i pezzi successivi in ​​modo che il flusso raggiunga il carattere appropriato. Il blu vuole solo l'acqua blu mentre il verde accetta solo il verde. Gli enigmi e gli aggeggi diventeranno più difficili man mano che avanzi nel gioco, quindi assicurati che ogni personaggio abbia il colore giusto. Se sei bloccato, puoi usare un suggerimento per mostrarti la soluzione! Se non vuoi seguire il flusso, puoi controllarlo in FlowZ! Tocca o fai clic su un tubo per ruotarlo. Quindi ruota tutti i pezzi successivi in ​​modo che il flusso raggiunga il carattere appropriato. Il blu vuole solo l'acqua blu mentre il verde accetta solo il verde. FlowZ è creato da NoPowerup, una società di sviluppo di giochi con sede in Vietnam. Gioca agli altri divertenti giochi clicker e gestionali inattivi su Poki: Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush! Puoi gioca a FlowZ gratuitamente su Poki. Per ora FlowZ è riproducibile solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a FlowZ. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.