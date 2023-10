Idle Tree City è un gioco di simulazione creato da NoPowerup. In questo gioco gestionale devi aiutare graziosi alberi a costruire bellissime case di legno. Guadagna denaro, acquista potenziamenti, produci alberi più velocemente e costruisci una città di legno completamente nuova! Riuscirai a costruire la città sugli alberi più verde che il mondo abbia mai visto? Tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse su un pezzo di terra, oggetto o lavoratore per interagire con esso. Fai clic su una tessera vuota per piantare un albero. Idle Tree City è stata creata da NoPowerup. Gioca agli altri avvincenti giochi su Poki: Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!

Sito web:poki.com

