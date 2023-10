Merge Battle è un gioco di fusione inattivo creato da NoPowerup. Combina le armi del tuo arsenale, sconfiggi mostri e boss e salva il mondo! Unisci armi identiche per ottenere armi più nuove e più potenti. Puoi toccare ripetutamente lo schermo per ottenere nuove armi più velocemente. Ci sono 36 tipi di armi, vari nemici diversi, potenti booster, forzieri del tesoro e altre sorprese che ti aspettano. Vai avanti e salva il mondo da un'invasione di mostri sollevando solo un dito! Tocca ripetutamente lo schermo per ottenere nuove armi. Trascina un'arma e rilasciala su un'altra identica per creare un'arma più potente. Merge Battle è stato creato da NoPowerup. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, ShootZ e Traffic Rush!

Sito web:poki.com

