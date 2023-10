SlashZ è un gioco di simulazione di taglio in cui tagli vari oggetti domestici da diverse angolazioni. Rendi la superficie più piccola possibile senza tagliare gli innocenti coleotteri. Prova a includerli nella stessa area quando tagli l'oggetto. Ogni livello ti mette di fronte a un altro oggetto e ci sono più di cento livelli da completare con varia difficoltà! Inizia con il soggiorno dei tuoi oggetti domestici e muoviti lentamente per muoverti nei livelli avanzati come l'angolo della strada e persino i venditori di cibo! Presta attenzione agli obiettivi bonus come gli scarafaggi volanti, le combo di fendenti e i fendenti perfetti poiché ti aiuteranno a ottenere punti migliori. Condividi SlashZ con i tuoi amici e scopri chi ha la mano più ferma! Tocca o fai clic, quindi scorri come se stessi tagliando qualcosa con un paio di forbici. Fallo finché non riduci il pezzo del puzzle con tutti gli scarafaggi nella stessa metà. SlashZ è creato da NoPowerup, una società di sviluppo di giochi con sede in Vietnam. Gioca agli altri divertenti giochi clicker e gestionali inattivi su Poki: RotateZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush! Puoi giocare a SlashZ gratuitamente su Poki. Per ora, SlashZ è giocabile solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

