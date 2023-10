Horse Shoeing è un gioco di simulazione sviluppato da No Power-up. In questo gioco sei il proprietario di una stalla ed è tuo compito far sentire bene e attivi i tuoi compagni equini. Horse Shoeing migliora la vita nella stalla grazie a una grande quantità di minigiochi in cui pulisci e ferri gli zoccoli dei tuoi cavalli, spazzoli loro i capelli, li porti a fare passeggiate, giochi con loro e molto altro ancora! Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse o il dito in conformità con le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare i mini giochi. Horse Shoeing è stato creato da NoPowerup. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Traffic Rush!, Idle Digging Tycoon e ShootZ

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Horse Shoeing. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.