Traffico frenetico! è un gioco di abilità sviluppato da No Power-up Studios. Le strade di una gigantesca metropoli sono nelle tue mani: controlla una catena monocromatica di veicoli e guidali per la città per raggiungere le destinazioni desiderate. Puoi superare un incrocio con un clic o un tocco del mouse, ma devi fare attenzione al tempismo. Fare clic troppo presto o troppo tardi provocherà sicuramente un incidente. Riesci a finire Traffic Rush! senza un solo incidente d'auto? Invia auto: pulsante sinistro del mouseTraffic Rush! è stato creato da NoPowerup. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon e ShootZ

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Traffic Rush!. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.