Idle Digging Tycoon è un gioco inattivo casuale sviluppato da No Power-up Studios. Viaggia in un mondo lontano abitato da uomini delle caverne e assumili per scavare il terreno per te alla ricerca di oro e oggetti di valore. Usa l'oro che hai guadagnato per costruire nuovi edifici, potenziamenti e strumenti nuovi e più veloci. Puoi rilassarti e osservare il lavoro del tuo staff oppure aiutarlo facendo clic ripetutamente. Vai avanti, trasforma questa mappa informe in un business redditizio per te e i tuoi compagni di squadra. Ti piace questo gioco? Tocca con il dito o fai clic ripetutamente con il pulsante sinistro del mouse per scavare il terreno. Idle Digging Tycoon è stato creato da NoPowerup. Gioca agli altri giochi su Poki: Horse Shoeing, Traffic Rush! e ShootZ

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Idle Digging Tycoon. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.