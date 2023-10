Pipes è un puzzle game realizzato da Infinity Games. In questo gioco dovrai muoverti tra i tubi per completare un circuito chiuso che permette all'acqua di fluire nelle piante. Clicca sui tubi per ruotarli! Questo gioco ha un sacco di livelli che e la difficoltà crescono abbastanza velocemente! Riuscirai a completare tutti i livelli? Clic del mouse - Ruota un tuboPipes è stato creato da Infinity Games.Puoi giocare a Pipes sul tuo browser o sul tuo dispositivo mobile senza installare o scaricare nulla gratuitamente su Poki.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Pipes. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.