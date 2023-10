Infinity Loop: Hex è un gioco di pensiero in cui crei schemi in loop ruotando tutte le forme e le linee sullo schermo. Puoi risolvere un'ampia collezione di puzzle colorati e rilassanti meticolosamente progettati su una tavola esagonale. Basta toccare con il dito o fare clic con il mouse per ruotare una forma. Fai lo stesso con tutte le altre linee per creare forme chiuse. Non c'è un timer o qualsiasi altro tipo di pressione. Infinity Loop: Hex ti consente semplicemente di mettere insieme i pezzi secondo il tuo ritmo. Il gioco ti consente anche di scattare una rapida foto del risultato finale dopo aver assemblato tutti i pezzi. Questa esperienza puzzle semplice e pulita ti consente di creare loop in un modo nuovo e ti aiuta anche a migliorare i livelli di concentrazione e attenzione. Usa il pulsante sinistro del mouse o il dito per ruotare ogni singolo pezzo per creare modelli di loop. Infinity Loop: Hex è stato creato da InfinityGames, un team di sviluppo di giochi con sede in Portogallo. Gioca agli altri loro giochi puzzle su Poki: Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire e Wood Blocks 3D

