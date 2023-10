Maze: Path of Light è un puzzle game in cui attraversi un labirinto come un raggio di luce. Il tuo obiettivo è raggiungere la fine di ogni labirinto per passare al livello successivo. Ti muovi scegliendo una direzione ad ogni incrocio, inviando il raggio di luce per seguire il percorso. Pensa a quale strada è meglio intraprendere prima di scegliere! Sei pronto a rilassarti con questo soddisfacente gioco di labirinto? Attendi che il raggio di luce raggiunga un bivio, quindi seleziona un percorso da scegliere facendo clic sui punti di luce. Puoi anche selezionare un percorso con i tasti freccia o WASDMaze: Path of Light è stato creato da InfinityGames.io. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Energy, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Maze: Path of Light. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.