Infinity Loop è un rilassante puzzle game in cui il tuo obiettivo è creare schemi in loop ruotando tutte le forme e le linee sullo schermo. Prova a pensare a come collegare tutte le linee in una forma chiusa. Una volta completato con successo un giro, il circuito finale si illuminerà affinché tu possa fare un passo indietro ed esaminarlo. Inoltre, ci sono dozzine di forme meticolosamente progettate da scoprire! Sei pronto per rilassarti e lasciar andare tutto lo stress? Collega tutte le forme per formare un anello chiuso. Ruota forma: pulsante sinistro del mouse Infinity Loop è stato creato da InfinityGames.io. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Energy, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Sito web:poki.com

