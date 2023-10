Sudoku è un puzzle game in cui disponi i blocchi di sudoku numerati in varie righe e colonne. Ti viene fornita una griglia 9x9 con alcuni numeri già compilati. Riempi i quadrati rimanenti con qualsiasi numero compreso tra 1 e 9. Il puzzle è completo quando ogni riga, ogni colonna e ogni quadrato 3x3 all'interno del puzzle contiene i numeri da 1 a 9, con ciascun numero che appare solo una volta. Analizza le righe e le colonne che si intersecano per scoprire i numeri mancanti e inseriscili nella serie per completare il puzzle sudoku. Ci sono diversi livelli di difficoltà in questo gioco, quindi scegli quello più adatto al tuo umore e goditi questa soddisfacente esperienza rompicapo! Usa il dito o il pulsante sinistro del mouse per selezionare una tessera. Puoi utilizzare i tasti numerici o il pannello di gioco per inserire un numero. È necessario individuare le cifre corrette per ogni spazio. Ogni riga, colonna e sezione deve contenere una di ogni singola cifra. Se rimani bloccato, usa un suggerimento! Sudoku è stato creato da InfinityGames, un team di sviluppo di giochi con sede in Portogallo. Gioca agli altri loro giochi puzzle su Poki: Infinity Loop: Hex, Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire e Wood Blocks 3D Puoi giocare a Sudoku gratuitamente su Poki. Il Sudoku può essere giocato sul tuo computer e dispositivo mobile dispositivi come telefoni e tablet.

