1010! Deluxe è un puzzle game in cui disponi le forme in righe e colonne perfette per ottenere punti! Nel 1010! Deluxe, devi portare le tue abilità di Tetris al livello successivo. Posiziona strategicamente tutte e tre le forme sul tabellone durante ogni round. Quando formi una riga o una colonna completa, i pezzi verranno convertiti in punti! Non dimenticare di condividere 1001! Deluxe con i tuoi amici e confronta i tuoi punteggi! Usa il mouse per spostare i pezzi. Fare clic con il tasto sinistro o toccare per interagire.1010! Deluxe è stato creato da Poki Studios!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 1010! Deluxe. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.