Disponi i pezzi di Tetris per formare colonne e righe complete! Questo gioco a blocchi ti sfida ad allineare 10 pezzi per segnare. In TenTrix, non devi aspettare che determinati pezzi cadano. Posiziona semplicemente qualsiasi cluster su qualsiasi spazio libero!

