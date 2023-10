Chessformer è un puzzle game creato da Robert Alvarez. Avendo le migliori qualità degli scacchi, Chessformer offre un'esperienza di gioco da tavolo basata su griglia utilizzando i pezzi degli scacchi familiari che conosci e ami. Questi pezzi si muovono come previsto, ma cadono dopo essersi mossi e non possono muoversi di nuovo finché non hanno smesso di cadere. L'obiettivo di ogni livello è catturare il re avversario. Ma non preoccuparti di perdere i tuoi pezzi a favore del re, che è pigro e non fa mai una mossa. Sei pronto per essere l'ultimo prodigio degli scacchi? Sposta pezzo: fai clic sul pezzo che desideri spostare, quindi fai clic su uno dei punti. Chessformer è stato creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi su Poki: Resizer, Block Toggle e Isotiles.

Sito web:poki.com

