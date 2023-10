Plactions è un gioco puzzle platform in cui hai azioni limitate per superare gli ostacoli e finire il livello. Salta, scatta, attiva i laser, capovolgi la gravità e teletrasportati per raggiungere l'uscita in ogni livello. Plactions unisce platform, puzzle e time attack in modo intelligente e offre un'esperienza puzzle senza pari. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici e vedere chi può finire il gioco più velocemente! Plactions è stato creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi di pensiero su Poki: Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

