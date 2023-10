Jump and Hover è un gioco puzzle platform in cui controlli un personaggio cubico che deve completare livelli pieni di ostacoli e punte senza morire. Il gioco è abbastanza intuitivo: devi saltare e restare sospeso per superare i livelli pericolosi. Controlla e cronometra saggiamente i salti per rimanere a galla. Il tuo timer di passaggio del mouse si esaurisce quasi immediatamente, quindi non perdere un secondo in aria e pensa in anticipo su quale piattaforma vuoi saltare. Ci sono batterie sparse per i livelli. Queste batterie ti aiutano a ricaricare la tua hover bar in aria. Non dimenticare che toccare terra fa lo stesso! Quindi vai avanti e provalo. Riuscirai a saltare e librarti fino alla vittoria? Jump and Hover è stato creato da Robert Alvarez. Hanno altri giochi di pensiero su Poki: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Jump and Hover. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.